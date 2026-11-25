Москва25 нояВести.Российские военные поразили Криворожскую теплоэлектростанцию (ТЭС) в Днепропетровской области, которая обеспечивала энергией предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Удар был нанесен российскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
[Поражена] Криворожская теплоэлектростанция в Зеленодольске Днепропетровской области, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украиныговорится в сообщении
Кроме того, сообщается, что в акватории Черного моря восточнее Одессы был поражен сухогруз, который доставлял грузы военного значения для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее в ведомстве отметили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) атаковали три электроподстанции в Харькове, Житомирской и Днепропетровской областях, которые также работали на нужды украинского ВПК.