ВС РФ поразили в Днепропетровской области локомотив, перевозивший грузы для ВСУ

Армия России поразила ж/д локомотив, используемый в интересах ВСУ ВС РФ поразили в Днепропетровской области локомотив, перевозивший грузы для ВСУ

Москва20 ноя Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли поражение в Днепропетровской области железнодорожному локомотиву, используемому в интересах украинской армии. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, днем 20 ноября российские войска с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нанесли удары в том числе по логистической инфраструктуре украинских боевиков.

В районе железнодорожной станции Рядовое Днепропетровской области поражен железнодорожный локомотив, используемый в интересах перевозки грузов для обеспечения ВСУ говорится в публикации

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС РФ поразили теплоэлектроцентраль в Харьковской области. По информации ведомства, она обеспечивала работу военных предприятий Украины.