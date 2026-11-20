Москва20 нояВести.Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли поражение в Днепропетровской области железнодорожному локомотиву, используемому в интересах украинской армии. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
По информации ведомства, днем 20 ноября российские войска с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нанесли удары в том числе по логистической инфраструктуре украинских боевиков.
В районе железнодорожной станции Рядовое Днепропетровской области поражен железнодорожный локомотив, используемый в интересах перевозки грузов для обеспечения ВСУговорится в публикации
Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС РФ поразили теплоэлектроцентраль в Харьковской области. По информации ведомства, она обеспечивала работу военных предприятий Украины.