ВС РФ поразили в Киевской области склад с БПЛА и комплектующими к ним

В Киевской области поражен склад, где хранились БПЛА и комплектующие к ним ВС РФ поразили в Киевской области склад с БПЛА и комплектующими к ним

Москва16 ноя Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли поражение складу в Киевской области, где хранились беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и комплектующие к ним. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, днем 16 ноября российские войска с применением дронов нанесли удары в том числе по логистическим центрам, которые задействованы в интересах украинской армии.

В результате удара поражен склад в населенном пункте Новые Петровцы Киевской области, используемый для хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним говорится в публикации

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС РФ нанесли поражение локомотиву, который используется для перевозки грузов в целях обеспечения ВСУ, в районе железнодорожной станции Запорожье. В порту Николаева российские БПЛА также поразили склад с ГСМ для ВСУ.