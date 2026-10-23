В Чернигове поражен транспортно-логистический центр, где хранились БПЛА ВС РФ нанесли поражение транспортно-логистическому центру в Чернигове

Москва23 окт Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) в Чернигове нанесли поражение транспортно-логистическому центру, где хранились в том числе беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и комплектующие к ним. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, днем российские войска продолжили удары по украинской территории, затронув, помимо прочего, логистические центры.

В результате удара в городе Чернигов поражен транспортно-логистический центр (ООО "Авиэйшен нью технолоджис"), на территории которого осуществляется хранение военно-технического имущества, беспилотных-летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также грузов двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ говорится в публикации

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что минувшей ночью ВС РФ нанесли поражение вагонному депо "Полтава", на котором производился ремонт военной техники. Также российское министерство обороны опубликовало видео поражения двух локомотивов у Харькова.