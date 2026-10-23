Москва23 октВести.Армия России в ходе ночного удара по связанным с ВСУ объектам поразили вагонное депо "Полтава", где ремонтировали военную технику, сообщили в МО РФ.
Там информировали, что ВС РФ ночью ударили беспилотниками по железнодорожными портовым объектам на Украине, а также морским судам, использовавшимся в интересах ВСУ.
В Полтавской области [поражено] вагонное депо "Полтава2, территория которого используется ВСУ для хранения и ремонта военной техникиговорится в сообщении
Кроме того, военные РФ поразили два пункта временной дислокации операторов безэкипажных катеров, стоянку БЭК и место их хранения в одесском порту Вилково.