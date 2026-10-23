МО РФ: в Полтавской области поражено вагонное депо, где шел ремонт техники ВСУ

ВС РФ ночью поразили в Полтавской области вагонное депо "Полтава" с техникой ВСУ МО РФ: в Полтавской области поражено вагонное депо, где шел ремонт техники ВСУ

Москва23 окт Вести.Армия России в ходе ночного удара по связанным с ВСУ объектам поразили вагонное депо "Полтава", где ремонтировали военную технику, сообщили в МО РФ.

Там информировали, что ВС РФ ночью ударили беспилотниками по железнодорожными портовым объектам на Украине, а также морским судам, использовавшимся в интересах ВСУ.

В Полтавской области [поражено] вагонное депо "Полтава2, территория которого используется ВСУ для хранения и ремонта военной техники говорится в сообщении

Кроме того, военные РФ поразили два пункта временной дислокации операторов безэкипажных катеров, стоянку БЭК и место их хранения в одесском порту Вилково.