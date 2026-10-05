МО: под Одессой поражен портовый пункт Вилково и хранилища ГСМ для ВСУ

Под Одессой поражен портовый пункт Вилково и хранилища ГСМ для ВСУ МО: под Одессой поражен портовый пункт Вилково и хранилища ГСМ для ВСУ

Москва5 окт Вести.ВС РФ продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщает Минобороны России.

В результате ударов в Одесской области поражен портовый пункт Вилково, использовавшийся для переброски военных грузов. Кроме того, в порту Черноморск поражены хранилища с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ.

Вчера вечером и сегодня ночью в результате ударов поражены... в Одесской области: портовый пункт Вилково, задействованный для переброски военных грузов говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что для проведения контратак в Харьков прибыло подразделение наемников из Эквадора.