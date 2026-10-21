Москва21 октВести.Российские военнослужащие в ночь на среду поразили складской комплекс с беспилотниками в украинском городе Полтава. Об этом сообщило Минобороны России.
В результате удара поражены: складской комплекс в городе Полтаваговорится в сообщении
Как уточняется, там хранились беспилотники ВСУ средней и большой дальности.
Кроме того, ВС РФ ударили по сухогрузу на переходе морем в порт Одессы. Судно доставляло военные грузы для украинских боевиков.
Прошлой ночью российская армия нанесла удары по транспортно-логистической и портовой инфраструктуре в трех областях Украины. Кроме того, был поражен следовавший в порт Одессы сухогруз с военным грузом.