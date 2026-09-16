ВС РФ ночью ударили беспилотниками по портам, судам и предприятиям ВПК Украины

ВС РФ атаковали работающие на ВСУ заводы, порты и корабли на Украине ВС РФ ночью ударили беспилотниками по портам, судам и предприятиям ВПК Украины

Москва16 сен Вести.Российские военнослужащие в ночь на 16 сентября беспилотниками нанесли удары по портам, судам и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщает Минобороны РФ.

Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности и портам Украины, а также морским судам говорится в заявлении

В результате удара в Киеве поражено предприятие ОАО "Киевское автотранспортное предприятие", которое делало спецмашины для оснащения ВСУ.

Кроме того, в порту Черноморска Одесской области подбито судно, которое доставило груз военного назначения для украинской армии.

Российское военное ведомство уточняет, что все атакованные объекты были задействованы в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).