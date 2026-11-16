Москва16 нояВести.Подразделения вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар по объектам в порту Николаев, где хранились горюче-смазочные материалы (ГСМ) для снабжения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что удары наносились беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в дневное время суток.
В результате удара поражены в морском порту Николаев объекты инфраструктуры, предназначенной для хранения горюче-смазочных материалов для обеспечения ВСУотмечается в сообщении
Ранее стало известно, что минувшей ночью ВС РФ нанесли удар по судну с военными грузами для боевиков киевского режима. Сухогруз направлялся в Черноморск.