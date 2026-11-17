Москва17 нояВести.Российские вооруженные силы поразили возле железнодорожной станции Кривой Рог локомотив, перевозивший грузы для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
В сводке российского министерства обороны также перечисляются четыре электроподстанции в Ровенской, Днепропетровской и Черновицкой областях Украины, по которым нанесли удары российские БПЛА.
В результате удара поражены… железнодорожный локомотив в районе ж/д станции Кривой Рог, используемый в интересах перевозки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУинформирует российское оборонное ведомство
Кроме того, пресечена доставка в порт Одессы грузов военного назначения. В результате атаки беспилотников пострадал сухогруз, осуществлявший перевозку груза для нужд ВСУ.