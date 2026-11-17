Минобороны: ВС РФ ударили по используемому ВСУ локомотиву у Кривого Рога

Используемый для перевозки грузов ВСУ локомотив поражен у станции Кривой Рог Минобороны: ВС РФ ударили по используемому ВСУ локомотиву у Кривого Рога

Москва17 ноя Вести.Российские вооруженные силы поразили возле железнодорожной станции Кривой Рог локомотив, перевозивший грузы для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

В сводке российского министерства обороны также перечисляются четыре электроподстанции в Ровенской, Днепропетровской и Черновицкой областях Украины, по которым нанесли удары российские БПЛА.

В результате удара поражены… железнодорожный локомотив в районе ж/д станции Кривой Рог, используемый в интересах перевозки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ информирует российское оборонное ведомство

Кроме того, пресечена доставка в порт Одессы грузов военного назначения. В результате атаки беспилотников пострадал сухогруз, осуществлявший перевозку груза для нужд ВСУ.