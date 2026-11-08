МО РФ: контейнеровоз и сухогруз с имуществом ВСУ поражены под Одессой

Минобороны РФ сообщило о поражении контейнеровоза и сухогруза ВСУ МО РФ: контейнеровоз и сухогруз с имуществом ВСУ поражены под Одессой

Москва8 ноя Вести.Вооруженные силы России беспилотниками поразили контейнеровоз и сухогруз с имуществом ВСУ неподалеку от Одессы, сообщило Минобороны РФ.

В сводке МО отмечается, что контейнеровоз доставлял на Украину имущество и грузы двойного назначения. Сухогруз перевозил вооружение и военное имущество для украинских войск.

Сегодня днем в результате ударов поражены… в порту Черноморск Одесской области – судно типа "контейнеровоз"… в акватории Черного моря юго-западнее Одессы – судно типа "сухогруз" говорится в сообщении

Кроме того, российские войска нанесли удар по электроподстанции "Каменская" в Днепропетровской области.