Москва8 нояВести.Вооруженные силы России беспилотниками поразили контейнеровоз и сухогруз с имуществом ВСУ неподалеку от Одессы, сообщило Минобороны РФ.
В сводке МО отмечается, что контейнеровоз доставлял на Украину имущество и грузы двойного назначения. Сухогруз перевозил вооружение и военное имущество для украинских войск.
Сегодня днем в результате ударов поражены… в порту Черноморск Одесской области – судно типа "контейнеровоз"… в акватории Черного моря юго-западнее Одессы – судно типа "сухогруз"говорится в сообщении
Кроме того, российские войска нанесли удар по электроподстанции "Каменская" в Днепропетровской области.