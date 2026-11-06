Москва6 нояВести.Вооруженные силы РФ в течение ночи поразили судно типа "сухогруз" в порту Одессы, используемое в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, судно доставляло на украинскую территорию грузы двойного назначения.
Кроме того, министерство проинформировало об ударах в ВС РФ в Киевской области, в результате которых поражен аккумуляторный парк хранения энергии, обеспечивающий электроэнергией объекты ВПК Украины.
Ранее также сообщалось, что Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по пункту временной дислокации бригады Вооруженных сил Украины в Запорожской области.