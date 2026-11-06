Минобороны: ВС РФ ночью поразили судно с военными грузами в порту Одессы

ВС РФ ночью поразили судно с военными грузами в порту Одессы Минобороны: ВС РФ ночью поразили судно с военными грузами в порту Одессы

Москва6 ноя Вести.Вооруженные силы РФ в течение ночи поразили судно типа "сухогруз" в порту Одессы, используемое в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, судно доставляло на украинскую территорию грузы двойного назначения.

Кроме того, министерство проинформировало об ударах в ВС РФ в Киевской области, в результате которых поражен аккумуляторный парк хранения энергии, обеспечивающий электроэнергией объекты ВПК Украины.

Ранее также сообщалось, что Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по пункту временной дислокации бригады Вооруженных сил Украины в Запорожской области.