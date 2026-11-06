МО: ВКС РФ ударили по пункту временной дислокации ВСУ в Запорожской области

ВКС РФ ударили по пункту временной дислокации ВСУ в Запорожской области МО: ВКС РФ ударили по пункту временной дислокации ВСУ в Запорожской области

Москва6 ноя Вести.Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по пункту временной дислокации бригады Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что удар был нанесен с помощью авиабомбы ФАБ-3000.

Кадры объективного контроля нанесения авиационного удара оперативно-тактической авиацией ВКС России по пункту временной дислокации 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в населенном пункте Димитрово Запорожской области, с применением авиационной бомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции говорится в публикации

Ранее также сообщалось, что российская армия поразила объекты энергетики и транспорта, используемые ВСУ. Как отмечали в Минобороны, удары наносились среди прочего оперативно-тактической авиацией и беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, ВС РФ ударили по цехам производства и местам хранения наземных робототехнических комплексов и дронов противника.