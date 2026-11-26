ВС РФ поразили место сборки и хранения БПЛА для компании Fire Point в Киеве

ВС РФ поразили место сборки и хранения БПЛА для Fire Point в Киеве ВС РФ поразили место сборки и хранения БПЛА для компании Fire Point в Киеве

Москва26 ноя Вести.Российские силы нанесли удар по использующимся в интересах ВСУ объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. В частности, ВС РФ поразили цех для сборки БПЛА для компании Fire Point, сообщили в Минобороны России.

Российские войска нанесли массированный удар в ночь на 26 ноября. Для операции ВС РФ использовали высокоточное оружие наземного, базирования, а также ударные беспилотники.

В результате удара в г. Киев поражены: ... место сборки и хранения БпЛА (ООО "Оаклайн"), осуществляющее производство и хранение беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности для компании Fire Point говорится в сообщении российского военного ведомства

Также российские военные поразили в Киеве промышленное предприятие "Химволокно", которое производит компоненты для беспилотников.