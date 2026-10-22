Зеленский признал повреждения предприятий и объектов энергетики в Киеве Зеленский заявил о значительных повреждениях, нанесенных Киеву минувшей ночью

Москва22 окт Вести.Последствия ночной атаки Вооруженных сил РФ заставили главу киевского режима Владимира Зеленского признать наличие серьезных повреждений, нанесенных украинской столице.

В Telegram-канале он написал про "значительное количество попаданий и повреждений", которые пришлись на энергетические объекты и предприятия.

Он призвал западных партнеров усилить поддержку Украины в части снабжения ракетами и укрепления ПВО.

Ранее стало известно, что в результате ночного массированного удара ВС РФ по предприятиям оборонной промышленности Украины в Киеве поражен складской комплекс "ХЛАДОКОМБИНАТ №3", на базе которого производились барражирующие боеприпасы Hornet.