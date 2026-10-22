МО: в Киеве поражен складской комплекс, на базе которого производили БПЛА Hornet

ВС РФ поразили складской комплекс, на базе которого производили БПЛА Hornet МО: в Киеве поражен складской комплекс, на базе которого производили БПЛА Hornet

Москва22 окт Вести.В результате ночного массированного удара ВС РФ по предприятиям оборонной промышленности Украины в Киеве поражен складской комплекс "ХЛАДОКОМБИНАТ №3", на базе которого производились барражирующие боеприпасы Hornet. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В результате удара поражены в городе Киев: ... складской комплекс ("ХЛАДОКОМБИНАТ №3"), на базе которого организовано производство беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности самолетного типа, а также барражирующих боеприпасов Hornet говорится в сообщении ведомства

Кроме того, целью российских военных в Киеве стало промышленное предприятие, которое осуществляло производство дронов большой и средней дальности самолетного типа, а также комплектующих для робототехнических комплексов. Также поражен склад беспилотных летательных аппаратов противника и реактивных ускорителей к ним.

Массированный удар был нанесен высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками.