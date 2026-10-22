Москва22 окт Вести.Армия России в ходе ночного массированного удара по связанным с ВСУ объектам поразила киевское авиапредприятие "Антонов", производящее БПЛА и крылатые ракеты "Фламинго", информировали в МО.

Там уточнили, что удар ночью был нанесен по военно-промышленным предприятиям, транспортной инфраструктуре в Киеве, а также портовым объектам в Одесской области и задействованным в интересах ВСУ морским судам.

В городе Киев [поражено] сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП "Антонов"), осуществляющее производство беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, крылатых ракет FP-5 "Фламинго", оперативно-тактических ракет FP-9 и FP-9 говорится в сообщении

Кроме того, российская армия поразила в Киеве складкой комплекс, где хранились дроны большой и средней дальности и БПЛА "Хорнет".