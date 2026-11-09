Боец "Ахмата" Аид рассказал, зачем Киев понижает возраст для мобилизации Боец "Ахмата" Аид: ВСУ готовятся к долгой войне, понижая возраст для мобилизации

Москва9 ноя Вести.Власти Киева готовятся к долгой войне, понижая возраст для мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил ТАСС начальник разведки спецназа "Ахмат" Минобороны РФ с позывным Аид.

По его словам, нынешняя украинская верхушка будет держаться за власть любой ценой.

Как только возраст понизят до 21, потом до 18, эти 16-летние через годика два - уже готовый резерв. То есть, они (власти Украины - прим. ред.) готовятся с нами воевать довольно долго сказал Аид

Боец "Ахмата" подчеркнул, что не удивится, если Украина начнет мобилизовать и женщин.

6 ноября сообщалось, что Украина обдумывает снижение призывного возраста из-за нарастающего кадрового голода в ВСУ.