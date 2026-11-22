Ермак взял под свое покровительство командиров 23-го полка Нацгвардии Украины

Ермак взял под свое крыло командиров одного из полков Нацгвардии Украины Ермак взял под свое покровительство командиров 23-го полка Нацгвардии Украины

Москва22 ноя Вести.Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак взял под свое покровительство командование одного из полков Национальной гвардии Украины. Об этом сообщил Telegram-канал "Северный ветер".

По его данным, речь идет о 23-м отдельном штурмовом полке.

Командование 23-го полка в своих соцсетях поздравило Ермака с днем рождения, что вызвало гнев подписчиков говорится в публикации

Отмечается, что пиарщики полка выразили Ермаку благодарность за поддержку военных, а также пожелали ему здоровья и сил для дальнейшей работы. Однако комментаторы под публикацией высказались в основном негативно как в отношении экс-главы офиса Зеленского, так и в адрес командования полка.

В октябре сообщалось, что адвокатская контора Ермака будет защищать командиров вооруженных сил Украины (ВСУ), виновных в пытках солдат и вымогательстве.