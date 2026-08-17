Зеленский знал о пытках и жестоком обращении с солдатами 225-го ОШП

Зеленский был осведомлен о пытках и жестоком обращении с солдатами ВСУ Зеленский знал о пытках и жестоком обращении с солдатами 225-го ОШП

Москва17 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский был осведомлен о случаях жестокого обращения с мобилизованными украинцами со стороны командования. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Уточняется, что эту информацию подтверждают публикации прозападных журналистов, которые обнародуют признания родственников военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) ВСУ, сообщая о так называемых "деревьях правды", массовых захоронениях убитых инструкторами солдат ВСУ, конфискации мобильных телефонов и иных средств связи у всех солдат штурмового полка, а также использовании отказников для разминирования своими телами инженерных заграждений.

"Соросовские журналисты" недвусмысленно намекают, что "полки смерти" — это не только [экс-главком ВСУ Александр Cырский], но и непосредственно Зеленский, который был прекрасно осведомлен о ситуации в подразделениях говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка ВСУ за провинности убивают и жестоко пытают, привязывая к деревьям.