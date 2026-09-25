Командиры ВСУ требуют у подчиненных взятки за отмену "мясных штурмов"

Командиры ВСУ вымогают у военных деньги за отмену "мясных штурмов" Командиры ВСУ требуют у подчиненных взятки за отмену "мясных штурмов"

Москва25 сен Вести.Командиры в Вооруженных силах Украины вымогают у подчиненных взятки за отмену уже отданных приказов о штурме, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Подобная практика была отмечена в 68-й бригаде ВСУ, уточнил собеседник агентства.

Согласно радиоперехвату, командир с позывным Молот предлагает подчиненным собрать определенную сумму в долларовом эквиваленте за отмену ранее отданного приказа о "мясном штурме" рассказал он

Ранее российские силовики рассказали, что командование украинского батальона "Шквал" требует от подчиненных ежемесячную "дань", а тех, кто отказывается ее платить, пытает и калечит.