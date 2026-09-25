Москва25 сенВести.Командиры в Вооруженных силах Украины вымогают у подчиненных взятки за отмену уже отданных приказов о штурме, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.
Подобная практика была отмечена в 68-й бригаде ВСУ, уточнил собеседник агентства.
Согласно радиоперехвату, командир с позывным Молот предлагает подчиненным собрать определенную сумму в долларовом эквиваленте за отмену ранее отданного приказа о "мясном штурме"рассказал он
Ранее российские силовики рассказали, что командование украинского батальона "Шквал" требует от подчиненных ежемесячную "дань", а тех, кто отказывается ее платить, пытает и калечит.