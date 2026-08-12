Москва12 авг Вести.Командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) отдал приказ солдату избить сослуживцев, отказавшихся выполнять приказ в Запорожской области.

Двое военнослужащих ВСУ, находясь на позиции, выключили рацию и отказались выполнять поставленную задачу, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из радиоперехвата.

Командир с позывным Италия поручил подчиненному с позывным Гвоница разобраться с возникшей ситуацией любым способом.

Придешь – набьешь им лицо, прикладом можешь в голову дать, что угодно можешь с ними сделать. Все в твоих силах... По-другому они не понимают сказал украинский командир

В начале августа стало известно о переводе в другие подразделения военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала", который ранее фигурировал в ряде скандалов с избиениями и пытками солдат.