Военные ВСУ в батальоне "Шквал" подвергались пыткам и избиению за отказ платить

Боевиков ВСУ в батальоне "Шквал" пытали и калечили за отказ платить командованию Военные ВСУ в батальоне "Шквал" подвергались пыткам и избиению за отказ платить

Москва13 сен Вести.Военных украинского батальона "Шквал" заставляли каждый месяц отдавать 20-40% боевых выплат командованию, а в случае отказа пытали и калечили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

В качестве наказания за отказ платить к боевикам применялись пытки, в том числе удары током, вкручивание шурупов в тело, избиение и приковывание цепями.

С каждого бойца батальона "Шквал" ежемесячно снимали 20-40% с боевых выплат и 5-7 тысяч гривен с основного оклада. За отказ штраф от 50 до 200 тысяч гривен. Это система, поставленная на поток… Одному военному за отказ платить командиру ампутировали руки и ноги рассказали агентству силовики

Избиению и ударам электрическим током подвергались также и женщины, добавили в структурах.

По информации источников, командование батальона собирало с военных средства в том числе для взятки Государственному бюро расследований Украины по делу об убийстве подчиненного. Тех, кто не согласен с такими действиями, могут отправить на передовую без оружия для последующей отработки по ним FPV-дронами.

Ранее стало известно, что в полку ВСУ "Скала" пытают и убивают мобилизованных, однако Государственное бюро расследований (ГБР) и прокуратура Украины, знав об этом, бездействовали.