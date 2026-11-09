Москва9 ноя Вести.Экс-военнослужащие батальона "Шквал" ВСУ заявили, что командиры вымогают у них деньги и организуют убийства собственных солдат. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua".

Как рассказали бойцы подразделения, с них регулярно собирали по 5 тыс. гривен (около 9 тыс. рублей).

В батальоне "Шквал" 59-й бригады ВСУ командиров обвиняют в вымогательстве денег у военнослужащих, пытках и организации убийств собственных солдат говорится в сообщении

В материале сказано, что после отказа одного из военных платить командиры отправили его на боевое задание, где он был ранен. Вместо того, чтобы эвакуировать пострадавшего, офицер забрал у него перчатки и бросил его под удары FPV-дронов, пишут авторы публикации.

Ранее СМИ писали, что командование 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ отказалось эвакуировать заблокированных у Сум раненых солдат, записав их как пропавших без вести.