"Северный ветер": командир полка ВСУ получил взятку в 100 тысяч долларов

Комполка ВСУ получил более $100 тысяч от производителя дронов за их продвижение "Северный ветер": командир полка ВСУ получил взятку в 100 тысяч долларов

Москва30 окт Вести.Командир 475-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) получил более 100 тысяч долларов от производителя беспилотников "Скайфолл" для продвижения продукции. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Отмечается, что после получения взятки он должен был лоббировать подписание контракта на закупку украинской армией дронов этой компании.

Командир 475-го ОШП Александр Настенко получил более 100 тысяч долларов от производителя дронов "Скайфолл" говорится в публикации

Взятка, как уточняется, была дана для медийного продвижения продукции компании.

Ранее в Харькове за взяточничество задержали заместителя командира 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ подполковника Бобровского. Он требовал 14 тысяч долларов за переброску украинского военнослужащего в другое подразделение.