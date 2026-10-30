Москва30 октВести.Командир 475-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) получил более 100 тысяч долларов от производителя беспилотников "Скайфолл" для продвижения продукции. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".
Отмечается, что после получения взятки он должен был лоббировать подписание контракта на закупку украинской армией дронов этой компании.
Командир 475-го ОШП Александр Настенко получил более 100 тысяч долларов от производителя дронов "Скайфолл"говорится в публикации
Взятка, как уточняется, была дана для медийного продвижения продукции компании.
Ранее в Харькове за взяточничество задержали заместителя командира 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ подполковника Бобровского. Он требовал 14 тысяч долларов за переброску украинского военнослужащего в другое подразделение.