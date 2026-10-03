В учебном центре ВСУ солдата избили за неспособность ползти в траншее "Северный Ветер": солдата ВСУ избили за неспособность ползти в траншее

Москва3 окт Вести.Инструктор 25-го отдельного штурмового полка (ошп) "Скала" Вооруженных сил Украины избил палкой солдата за то, что тот не смог ползти по траншее. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный Ветер".

Уточняется, что военнослужащий почувствовал недомогание и вылез из траншеи, после чего инструктор ногами затолкал его обратно и начал избивать палкой.

По украинским соцсетям расходится видео из учебного центра 425 ошп "Скала", где инструктор избивает палкой мобилизованного за то, что он уже не в состоянии ползти по наполненной грязью траншее отмечается в публикации

13 сентября сообщалось, что военнослужащих украинского батальона "Шквал" заставляли каждый месяц отдавать 20-40% боевых выплат командованию, а в случае отказа пытали и калечили.