В Киеве сотрудники ТЦК задержали вступившегося за призывника депутата Рады Депутата Рады Куницкого задержали военкомы после инцидента в маршрутке

Москва23 ноя Вести.Сотрудники киевского территориального центра комплектования временно задержали народного депутата Верховной рады Александра Куницкого, который заступился за мужчину, силой вытащенного военкомами из маршрутки. Об этом сообщает украинское издание "Время.ua".

По данным СМИ, военные отобрали у парламентария телефон и удерживали его силой, отпустив лишь после того, как он предъявил депутатское удостоверение.

После случившегося Куницкий обратился к полиции с заявлением о нападении, а также публично назвал силовые задержания граждан в общественном транспорте "позорной практикой", нарушающей закон и человеческое достоинство.