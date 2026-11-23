Сбережения члена медкомиссии ТЦК на Украине за год выросли на $300 тысяч

На Украине проверят сотрудника ТЦК, накопившего $300 тысяч за год Сбережения члена медкомиссии ТЦК на Украине за год выросли на $300 тысяч

Москва23 ноя Вести.Денежные накопления сотрудника военно-врачебной комиссии Черкасского областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине увеличились на 300 тысяч долларов за 12 месяцев. Об этом сообщает украинская газета "Страна" со ссылкой на данные из официальной декларации чиновника.

Согласно опубликованным сведениям, в 2024 году на счетах члена медкомиссии было 25 тысяч долларов, а уже к 2025 году эта сумма достигла 325 тысяч долларов.

В связи с резким ростом благосостояния сотрудника ТЦК антикоррупционные органы инициировали проведение соответствующей проверки.