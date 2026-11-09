Москва9 нояВести.Украинский парламентарий Александр Куницкий, представляющий правящую партию "Слуга народа", пришел на работу в Верховную Раду впервые за два года, написал в Telegram депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в реестр экстремистов и террористов).
Нардеп Куницкий вернулся на Украину! А вы говорите, что программа возвращения украинцев не работает! Два года не было!отметил Гончаренко
В ноябре 2024 года СМИ сообщали, что Куницкий не вернулся на Украину из заграничной командировки.