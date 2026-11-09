Парламентарий от партии Зеленского Куницкий появился в Раде впервые за 2 года

Депутат от партии Зеленского пришел в Раду впервые за два года Парламентарий от партии Зеленского Куницкий появился в Раде впервые за 2 года

Москва9 ноя Вести.Украинский парламентарий Александр Куницкий, представляющий правящую партию "Слуга народа", пришел на работу в Верховную Раду впервые за два года, написал в Telegram депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в реестр экстремистов и террористов).

Нардеп Куницкий вернулся на Украину! А вы говорите, что программа возвращения украинцев не работает! Два года не было! отметил Гончаренко

В ноябре 2024 года СМИ сообщали, что Куницкий не вернулся на Украину из заграничной командировки.