Москва13 окт Вести.Бывший депутат украинской Верховной рады, член совета Международного общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник в интервью "Соловьёв Live" заявил, что подал заявление на вступление в партию "Единая Россия", сообщает ИС "Вести".

Он призвал в тяжелое для России время объединиться вокруг президента страны Владимира Путина.

Я открыто об этом говорю, открыто. Я вам скажу, больше того, я подал заявление в "Единую Россию"… - буквально там недели две-три назад, потому что "Единая Россия". я знаю, там тоже сложные процессы, поддерживает Путина, Путин - "Единую Россию". В сложный период надо объединяться. Когда хорошо, то оно само по себе как-то неплохо. Но когда сложно, нельзя сидеть и наблюдать и делать вид, что это меня не касается сказал Олейник

По словам политика, российские военные делают правильное дело.

Верховный главнокомандующий тоже понимает, но есть и те, которых надо поправить. Ведь давайте будем говорить откровенно, "пятая колонна" — это непридуманная терминология. Не дай бог она станет первой. Не дай Бог. Потом проклянем всех нас в этом на белом свете. Потому что когда они зайдут сюда, то они принесут вот эту культуру: ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), запрет православной церкви, уничтожение и так далее. Ни в коем случае! добавил он

Также Олейник прокомментировал желание Зеленского обеспечить временное перемирие на 60 дней. По мнению политика, такое решение может повлечь за собой новый виток конфликта на Украине.