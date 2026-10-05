Нардепа Гончаренко исключили из фракции "Европейская солидарность" Депутата Рады Гончаренко исключили из фракции "Европейская солидарность"

Москва5 окт Вести.Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) был исключен из фракции "Европейская солидарность". Об этом говорится в официальном заявлении одноименной партии.

В тексте уточняется, что причиной исключения стали высказывания нардепа, призывающие завершить конфликт с Россией и начать мирные переговоры.

Публичные позиции Алексея Гончаренко по прекращению войны и будущей архитектуре безопасности Украины отошли от позиции "Европейской солидарности" и ее идеологических принципов говорится в заявлении

Ранее нардеп в авторской колонке для одного из украинских СМИ признал бедственное положение Украины и призвал руководство страны прекратить боевые действия и пойти на компромиссы.