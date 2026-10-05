Москва5 октВести.Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) был исключен из фракции "Европейская солидарность". Об этом говорится в официальном заявлении одноименной партии.
В тексте уточняется, что причиной исключения стали высказывания нардепа, призывающие завершить конфликт с Россией и начать мирные переговоры.
Публичные позиции Алексея Гончаренко по прекращению войны и будущей архитектуре безопасности Украины отошли от позиции "Европейской солидарности" и ее идеологических принциповговорится в заявлении
Ранее нардеп в авторской колонке для одного из украинских СМИ признал бедственное положение Украины и призвал руководство страны прекратить боевые действия и пойти на компромиссы.