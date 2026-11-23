В Раде поддержали принудительный привод экс-министра на заседание Комиссия Рады проголосовала за принудительный привод экс-главы МО Федорова

Москва23 ноя Вести.Временная следственная комиссия Верховной рады Украины по расследованию возможных нарушений в сфере обороны и антикоррупционного законодательства поддержала принудительный привод бывшего министра обороны Михаила Федорова на заседание. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Временная следственная комиссия проголосовала за принудительный привод Михаила Федорова на заседание 7 декабря… Исполнение решения возлагается на национальную полицию написал Гончаренко

По словам депутата, Федорова трижды приглашали на заседание комиссии для дачи показаний, однако он не явился ни разу.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отправил Федорова в отставку 14 июля. После этого сторонники бывшего министра проводили митинги с требованием вернуть его на должность. Федоров 18 августа призвал провести на Украине выборы.