СМИ: цыгане в Одессе забросали камнями сотрудников ТЦК после мобилизации барона Цыгане в Одессе забросали камнями ТЦК после мобилизации барона

Москва20 окт Вести.Группа цыган в Одессе пошла на штурм территориального центра комплектования (ТЦК), куда доставили мобилизованного барона, сообщает СМИ Украины.

В соцсетях появилось видео, на котором группа людей забрасывает камнями здание ТЦК, при этом рядом находится машина полиции.

С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация. Кроме того, 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон об ужесточении условий мобилизации, который лишил права на льготы и отсрочки ряд категорий военнообязанных.