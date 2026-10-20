Москва20 октВести.Группа цыган в Одессе пошла на штурм территориального центра комплектования (ТЦК), куда доставили мобилизованного барона, сообщает СМИ Украины.
В соцсетях появилось видео, на котором группа людей забрасывает камнями здание ТЦК, при этом рядом находится машина полиции.
С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация. Кроме того, 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон об ужесточении условий мобилизации, который лишил права на льготы и отсрочки ряд категорий военнообязанных.