Подростки забросали автомобиль ТЦК камнями в Одессе "Страна": в Одессе подростки забросали автомобиль ТЦК камнями

Москва17 авг Вести.Подростки в Одессе забросали камнями автомобиль сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом пишет украинское издание "Страна".

На кадрах, которое опубликовано в Telegram-канале издания, несколько подростков бросают в сторону белого микроавтобуса ТЦК камни.

На видео слышны громкие звуки ударов камней. Других подробностей в публикации не приводится.

Ранее сообщалось, что из-за действий ТЦК закрылись до 20% пекарен на Украине, а также нарушена работа служб доставки.