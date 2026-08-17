Москва17 авгВести.Подростки в Одессе забросали камнями автомобиль сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом пишет украинское издание "Страна".
На кадрах, которое опубликовано в Telegram-канале издания, несколько подростков бросают в сторону белого микроавтобуса ТЦК камни.
На видео слышны громкие звуки ударов камней. Других подробностей в публикации не приводится.
Ранее сообщалось, что из-за действий ТЦК закрылись до 20% пекарен на Украине, а также нарушена работа служб доставки.