Военком на Украине напал на ребенка, который бросал камни в автобус ТЦК

Сотрудник ТЦК в Одессе напал на ребенка, который бросал камни в автобус Военком на Украине напал на ребенка, который бросал камни в автобус ТЦК

Москва18 авг Вести.Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) в Одессе поймал подростка, бросавшего камни в микроавтобус военкомата, и стал его душить. Об этом пишет украинское издание "Страна"​​​.

На видео, которое публикует издание, мальчик пытается выбраться из рук военкома, который бьет его по лицу и душит.

Сотрудник ТЦК в Одессе поймал мальчишку, который бросал камни в их микроавтобус, и стал его душить отмечается в Telegram-канале издания

Вечером 17 августа сообщалось, что группа подростков забросала камнями микроавтобус сотрудников ТЦК.