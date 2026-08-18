Москва18 авгВести.Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) в Одессе поймал подростка, бросавшего камни в микроавтобус военкомата, и стал его душить. Об этом пишет украинское издание "Страна".
На видео, которое публикует издание, мальчик пытается выбраться из рук военкома, который бьет его по лицу и душит.
Сотрудник ТЦК в Одессе поймал мальчишку, который бросал камни в их микроавтобус, и стал его душитьотмечается в Telegram-канале издания
Вечером 17 августа сообщалось, что группа подростков забросала камнями микроавтобус сотрудников ТЦК.