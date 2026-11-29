СМИ: сотрудники ТЦК в Одессе сбили парня на микроавтобусе и мобилизовали его

Сотрудники ТЦК сбили парня на микроавтобусе, после чего мобилизовали в Одессе СМИ: сотрудники ТЦК в Одессе сбили парня на микроавтобусе и мобилизовали его

Москва29 ноя Вести.Сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – аналог военкомата на Украине. – Прим. ред.) в Одессе сбили мужчину на микроавтобусе, после чего использовали против него газовый баллончик и мобилизовали. Об этом говорится в материале украинского издания "Страна.ua"​​​.

В Одессе микроавтобус ТЦК сбил парня. Затем его задули газом и увезли говорится в Telegram-канале издания

На видео, которое опубликовало издание, микроавтобус остановился возле мужчины, но тот продолжил идти по дороге. Тогда автомобиль догнал и сбил молодого человека. После этого из салона авто выскочили люди, схватили парня и распылили газовый баллончик.