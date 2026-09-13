Зарубин опубликовал видеокадры, как Лавров пробивался через журналистов в Индии

Зарубин показал, как Лаврову пришлось пробиваться через журналистов Зарубин опубликовал видеокадры, как Лавров пробивался через журналистов в Индии

Москва13 сен Вести.Во время двусторонней встречи российского президента Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди журналисты удобно расположились и были готовы снимать лидеров, однако глава МИД РФ Сергей Лавров буквально силой пробил себе путь к заготовленным местам. Кадрами поделился Павел Зарубин для ИС "Вести".

По словам журналиста, его оператор уже готов был снимать встречу, как вдруг камеру повело в сторону из-за того, что Лавров подвинул члена съемочной группы Зарубина и других фотографов.

После встречи Зарубин спросил у министра, не занимается ли он силовыми тренировками.

Я не знаю, я себя-то не трогаю. А тебя трогаю – сам и суди! Спортом занимаюсь с улыбкой ответил Лавров

Также глава российского МИД пошутил на саммите БРИКС, что журналистам негде прилечь поспать.