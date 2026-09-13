Гостиница, в которой жил Путин на саммите БРИКС, продолжала принимать туристов

Отель, где жил Путин, не прекращал работу для постояльцев во время саммита БРИКС Гостиница, в которой жил Путин на саммите БРИКС, продолжала принимать туристов

Москва13 сен Вести.Гостиница в Нью-Дели, где президент РФ Владимир Путин остановился во время саммита БРИКС, продолжала принимать обычных туристов. На работу отеля во время визита российского лидера обратил внимание Павел Зарубин.

На кадрах из гостиницы видно, что постояльцы продолжали свободно пользоваться ее инфраструктурой. Так, например, на камеру попал один из клиентов в гостиничных тапочках, который направлялся по своим делам.

Российский президент находился в Нью-Дели с трехдневным рабочим визитом. Он участвовал в мероприятиях саммита БРИКС, который проходил в индийской столице 12-13 сентября.

Сейчас Путин покинул страну. Перед отъездом он поблагодарил персонал гостиницы.