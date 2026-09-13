Бортпроводники Air France с интересом наблюдали за Путиным в Индии Зарубин: бортпроводники Air France с интересом наблюдали за Путиным в Индии

Москва13 сен Вести.Бортпроводники авиакомпании Air France, проживающие в гостинице ITC Maurya в центре Нью-Дели, где остановился президент РФ Владимир Путин во время саммита БРИКС, с улыбками снимали российского лидера на свои смартфоны. Об этом сообщил Павел Зарубин для ИС "Вести".

Когда сотрудники французской компании заметили, что их начали снимать на камеры в ответ, то сильно испугались и решили также заснять Зарубина.

Ведь кто его знает, что потом с ними сделают во Франции за их интерес к Путину. Власти Евросоюза рисуют из России и ее лидера врагов отметил Зарубин

Ранее сообщалось, что кондиционер в автомобиле во время совместной поездки президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди был установлен на 19 градусов.