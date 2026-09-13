Газеты Индии вышли с фото рукопожатия Путина, Си и Моди на первых страницах

Газеты Индии опубликовали на первой полосе кадры рукопожатия Путина, Си и Моди Газеты Индии вышли с фото рукопожатия Путина, Си и Моди на первых страницах

Москва13 сен Вести.Еженедельная индийская газета Hindustan Times, выходящая на английском языке, опубликовала на первой полосе фото рукопожатия президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, сообщает ИС "Вести".

Кадр был сделан на полях 18-го саммита БРИКС, который проходит в Нью-Дели 11-13 сентября. На нем лидеры трех стран улыбаются и держатся за руки.

Ранее сообщалось, что Путин, Си и Моди пообщались "на ногах" в кулуарах саммита БРИКС в Нью-Дели.

По итогам заседания глав государств была единогласна принята Итоговая декларация саммита БРИКС.