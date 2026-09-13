Лавров пошутил, что журналистам негде спать на саммите БРИКС

Лавров на саммите БРИКС пошутил, что журналистам поспать негде Лавров пошутил, что журналистам негде спать на саммите БРИКС

Москва13 сен Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, что на саммите БРИКС, который проходит в Нью-Дели с 12 по 13 сентября, журналистам негде прилечь поспать. Кадры показал Павел Зарубин для ИС "Вести".

Лавров напомнил журналистам кремлевского пула историю, которая произошла на саммите ШОС в Бишкеке, который посетил президент РФ Владимир Путин. Уставшие журналисты отдыхали прямо на полу.

Вам тут и прилечь поспать негде. То ли дело в Бишкеке сказал Лавров

Ранее Владимир Путин на встрече в формате ШОС+ в Бишкеке заявил, что страны – члены ООН должны предпринять шаги для наращивания эффективности организации.