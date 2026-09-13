Москва13 сенВести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, что на саммите БРИКС, который проходит в Нью-Дели с 12 по 13 сентября, журналистам негде прилечь поспать. Кадры показал Павел Зарубин для ИС "Вести".
Лавров напомнил журналистам кремлевского пула историю, которая произошла на саммите ШОС в Бишкеке, который посетил президент РФ Владимир Путин. Уставшие журналисты отдыхали прямо на полу.
Вам тут и прилечь поспать негде. То ли дело в Бишкекесказал Лавров
Ранее Владимир Путин на встрече в формате ШОС+ в Бишкеке заявил, что страны – члены ООН должны предпринять шаги для наращивания эффективности организации.