Зарубин рассказал об ожидании пресс-конференции Путина по итогам саммита ШОС

Зарубин рассказал, как журналисты ждут пресс-конференцию Путина в Бишкеке Зарубин рассказал об ожидании пресс-конференции Путина по итогам саммита ШОС

Москва1 сен Вести.Павел Зарубин для ИС "Вести" рассказал, как журналисты ждут пресс-конференцию президента России Владимира Путина по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Журналист отметил, что по местному времени в столице Киргизии уже почти два часа ночи, а представители СМИ начали работу около шести утра.

Дело близится к двум часам ночи по времени Бишкека. Ждем пресс-конференцию. Как сказал Песков, уже скоро, но пока спите поделился Зарубин

Ранее президент РФ провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Владимир Путин заявил, что движение Армении в сторону вступления в Евросоюз фактически означает намерение выйти из Евразийского экономического союза.