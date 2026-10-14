Эксперт Кнырик объяснил смысл заявлений Безуглой о мобилизации женщин Эксперт Кнырик: на Украине "прокачивают" историю с женской мобилизацией

Москва14 окт Вести.На Украине идет "прокачка" истории с мобилизацией женщин с тем, чтобы впоследствии оформить это законодательно. Об этом заявил ИС "Вести" руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

Распространить мобилизационные меры на Украине на женщин призвала на днях депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Сейчас идет прокачка истории с женской мобилизацией, основным брендфейсом (лицом - Прим. ред.) этой истории выступает сумасшедшая депутатша Безуглая. Но мы, очевидно, знаем из практики украинской внутренней политической системы, что ее прокачка зачастую потом заканчивается принятием чуть более гуманного закона в сравнении с тем, к чему она призывала. То есть это некий тестер общественного мнения - она забрасывает обсуждение, и дальше уже принимаются определенные законы отметил Кнырик

О планах ужесточения мобилизации на Украине заявлял также депутат Верховной рады Ярослав Железняк - речь идет о сокращении лимитов бронирования работников предприятий.