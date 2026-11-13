В Раде потребовали милитаризировать школы на Украине Нардеп Безуглая: необходимо провести милитаризацию в украинских школах

Москва13 ноя Вести.Каждый украинский школьник должен научиться навыкам управления беспилотником, для чего необходимо провести милитаризацию школьного образования. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

По ее словам, которые приводит издание "РБК-Украина", единственный путь для Украины – милитаризация страны и изменение менталитета.

Я выступаю за милитаризацию в школах. … Каждый ребенок в школе должен учиться управлять дроном сказала Безуглая

13 октября Безуглая заявила, что на Украине следует распространить мобилизационные меры на женщин.