Москва23 окт Вести.Владимир Зеленский, требуя 60-дневного прекращения огня для проведения на Украине выборов президента, водит за нос западную аудиторию, так как парламент страны уже сейчас может голосовать за необходимые инициативы. Об этом на своей странице в соцсети X написала бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Она указала, что, хотя из-за введенного на Украине военного положения в стране запрещено проводить парламентские выборы, прямого конституционного запрета на проведение выборов президента нет. Тем не менее, уточнила Мендель, для этого нужно принять ряд законодательных изменений.

Зачем тогда Зеленскому для этого требуется 60-дневное прекращение огня? Парламент полностью функционирует и может голосовать по таким законопроектам прямо сейчас. Их принятие свидетельствовало бы об искреннем намерении провести выбора. А пока это не произойдет, требование о прекращении огня останется юридическим маневром, направленным а западную аудиторию, хуже знакомую с деталями избирательной системы Украины написала она

Зеленский уже несколько раз заявлял о готовности провести на Украине выборы президента при условии 60-дневного прекращения огня. Он ссылался на сложности проведения процедуры голосования и военное положение в стране.