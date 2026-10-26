Россия может потребовать вывести войска НАТО из Восточной Европы The Telegraph: Путин потребует сократить силы НАТО до уровня 1997 года

Москва26 окт Вести.Президент России Владимир Путин, вероятно, потребует вернуть военное присутствие НАТО в Европе к уровню 1997 года - до расширения альянса на восток. Этот вопрос Москва намерена поднять на новом раунде переговоров по Украине, добиваясь уступок по НАТО, сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Как пишет издание, помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что к переговорам представителей России, Украины и США необходимо привлечь европейские страны, поскольку их участие может иметь решающее значение для достижения договоренностей. По данным дипломатических источников издания, Москва стремится использовать это требование для получения уступок по вопросу расширения альянса.

Вероятно, Путин потребует сократить военное присутствие НАТО в Европе до уровня 1997 года - периода, предшествовавшего вступлению в альянс стран бывшего восточного блока говорится в публикации

Как сообщается в материале, это может подразумевать вывод войск из Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, а также Финляндии, которая присоединилась к НАТО в 2023 году. Все пять стран имеют общую границу с Россией.

Ушаков не ожидает значительного прогресса по итогам встречи, назвав ее пробным шагом. При этом европейские и украинские чиновники готовы обсуждать на переговорах в Абу-Даби более широкий контекст послевоенной системы безопасности в Европе.

В то же время высокопоставленные европейские представители подчеркнули, что Европа по-прежнему категорически отвергает требования Москвы. Один из чиновников отметил, что позиция европейских стран остается такой же, какой была в январе 2022 года, когда бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг направил соответствующее письмо российской стороне.

Тогда Путин давал понять, что выполнение его требований позволит предотвратить проведение военной операции на Украине. Североатлантический альянс согласился обсудить озвученные Москвой опасения, однако исключил возможность вывода войск и ядерного оружия с территории бывших стран Варшавского договора.