Москва28 окт Вести.Западные страны рассуждают о мире, но на деле делают все, чтобы Украина продолжала убивать россиян. Об этом заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Вы призываете к диалогу, к миру, но делаете все для того, чтобы коррумпированное квазигосударство под названием Украина с нелегитимным президентом продолжало убивать российских граждан сказала она, обращаясь к западным коллегам на пленарном заседании форума ОБСЕ

Примером дипломат назвала соглашение от 14 октября между украинским Минобороны и управлением НАТО по поддержке и закупкам. По словам Ждановой, в Москве хорошо понимают задачи этой структуры, поэтому там не удивлены тем, что Киев, не входя в альянс, впервые получит доступ к системе военных тендеров НАТО на правах постоянного члена.

Говоря простым языком, теперь Киев будет получать оружие быстрее и дешевле. Для чего вы это делаете? обратилась Юлия Жданова к коллегам по ОБСЕ

НАТО создала для Украины канал, чтобы та могла участвовать в закупках альянса наравне с другими странами. Главный инструмент здесь — Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA). Об этом неделю назад сообщила Financial Times со ссылкой на директора агентства по поддержке операций Жаклин Борсбум.