Зеленский выпросил у ЕС дополнительную энергопомощь, чтобы пережить зиму ЕС задействует спецмеханизм реагирования на ЧС на Украине

Москва9 ноя Вести.Владимир Зеленский провел переговоры с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, после чего заявил о дополнительном финансировании Украины.

По его словам, одной из тем обсуждения стала сложная ситуация с энерго- и водоснабжением, а также с отоплением, которая сложилась ряде регионов Украины.

Я рассказал Урсуле о проблемах, и мы договорились, что Европейский союз задействует специальный механизм реагирования на чрезвычайные ситуации. Это позволит оперативно предоставить Украине финансирование на то, в чем она сейчас нуждается больше всего говорится в публикации главы киевского режима в соцсети Х

Зеленский добавил, что обсудил с фон дер Ляйен и дополнительную энергетическую и гуманитарную помощь для подготовки Украины к зиме.

Западные эксперты считают, что грядущей зимой Украина может столкнуться с "ужасной гуманитарной ситуацией", однако многие европейские союзники киевского режима не до конца осознают всю серьезность происходящего.