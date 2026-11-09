Москва9 ноя Вести.Украина может столкнуться с "ужасной гуманитарной ситуацией" зимой 2026-2027 годов, которая станет тяжелее предыдущей. Об этом заявил в интервью CNN исследователь Восточной Европы в международной некоммерческой организации ACLED, ведущей мониторинг конфликтов, Кристиан Влас.

Этой зимой мы увидим ужасную гуманитарную ситуацию [на Украине], причем гораздо раньше, чем в прошлом году сказал он

Руководитель направления международного сотрудничества в лондонском аналитическом центре New Eurasian Strategies Centre Джон Лоу в свою очередь указал на то, что многие европейские союзники киевского режима не до конца осознают всю серьезность ситуации и какое тяжелое финансовое бремя может лечь на плечи партнеров Украины из ЕС.

По мнению Василия Колташова, руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества, сезон будет не самым суровым, однако при низкой подготовленности люди все равно будут замерзать. Особенно это касается тех, кто останется на зиму в крупных городах, а не уедет за город.

Он считает, что энергетика не будет функционировать так, как она функционировала в прошлую зиму. Это же касается подачи воды и отопления.