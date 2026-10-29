Косачев рассказал, почему политики ЕС до последнего будут прикрывать Зеленского Косачев: европейские политики будут прикрывать Зеленского до последнего

Москва29 окт Вести.Европейские политики будут до последнего прикрывать главу киевского режима Владимира Зеленского, потому что слишком тесно связаны с ним. Об этом рассказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

В беседе с ТАСС он отметил, что политики стран Европы слишком часто обнимались с киевским главарем и не давали оценку его фальсификациям.

Большое количество лидеров третьих стран, прежде всего в Европе, они лично завязаны на Зеленском. Я не исключаю, что где-то есть и коррупционные связи, но совершенно точно они лично завязаны на Зеленском с точки зрения своих политических карьер сказал Косачев

Он добавил, что европейские политики столкнутся с негативными последствиями, если выяснится, что украинские власти связаны с "крайне сомнительными сделками".

Если все это окажется, так сказать, подтвержденным, и уже в личном плане подтвердится, что господин Зеленский, так сказать, страдает известными злыми привычками, что он наркоман, называя вещи своими именами, все это будет катастрофой для тех людей, которые публично с ним обнимались и целовались сообщил Косачев

Ранее парламентарий заявил, что Зеленский вместе с европейскими партнерами старается сконструировать схему, которая помогла бы ему избежать уголовного преследования за преступления киевского режима. Он подчеркнул, что Украина приобрела черты террористического государства за годы правления Зеленского.